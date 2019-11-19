Ağabey nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ağabey mi, abi mi?

Ağabey nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ağabey mi, abi mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'ağabey'dir. Ağabey mi, abi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ağabey’dir.

AĞABEY NE DEMEK:

1- Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe.

2- Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

AĞABEY NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ağabey mi, abi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ağabey şeklinde olmalıdır.

abi (Yanlış kullanım)

ağabey (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok sevdiği ağabeyinin ziyareti onu hayli mutlu etti.”