Agar Agar, Gezgin Salon’a geliyor

Clara Cappagli ve Armand Bultheel'in gittiği deneysel sanat okulu Beaux-Arts Paris'te Armand'ın sanat felsefesi dersinde girdiği derin monolog sayesinde tanışan ikili Agar Agar, 2016 tarihli ilk kısaçaları ‘Cardan' ile büyük başarı elde etti. 80'lerin karanlık disko sound'unu anımsatan ve her biri birer hit parçaya dönüşen ‘You're High', ‘Prettiest Virgin', ‘I'm That Guy' gibi şarkılar içeren bu EP'yi 2018 tarihli ilk stüdyo albümleri ‘The Dog and The Future' takip etti. NME ve Gigwise gibi mühim mecraların yılın albümleri listelerinde kendine yer bulan bu albümün başarısıyla beraber Zürich Openair, Art Rock, We Love Green, Reeperbahn, Into The Great Wide Open, Pop-Kultur Berlin ve Dour gibi birçok büyük festivalde ve Avrupa'nın en hip kulüplerinde sahne aldılar. Grubun adı, Armand'ın karıncalarını evcilleştirmek için beslediği, kıvam verici madde “agar agar”ın tınısını çok sevmesinden geliyor. Fransız ikili, müzikte yerleşik bir formül uygulamaktansa hep yeniyi denemeyi tercih ediyor.



Aynı anda hem karanlık hem hipnotik, hem yüksek hem dingin, hem 80'ler hem de fütürist olmayı başaran Agar Agar, elektro-popun geleceğini belirliyor. Geçtiğimiz şubat ayındaki Salon konserleri dolup taşan ikili, kabına sığmayan enerjilerini ve hiperakif canlı performansını bu sefer bir yaz gecesi rüyası için 30 Haziran'da Feriye'ye taşıyor. Agar Agar'ı yeniden dinlemek isteyenlerin ve iyi müzik kâşiflerinin kaçırmaması gereken bu tek günlük festival, kapılarını saat 17.00'de açıyor.

Agar Agar'ın 1 Mart 2019'da, Salon İKSV'deki ertelenen konserine bileti olan seyirciler, biletleriyle 30 Haziran'da gerçekleştirilecek Gezgin Salon etkinliğine, herhangi bir ek bedel ödemeden katılabilecek.