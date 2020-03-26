Agnes Varda sempozyumu online gerçekleştirilecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, fotoğrafçı, film yönetmeni ve görsel sanatçı Agnès Varda için “Sanal Varda” sempozyumu düzenleyecek.

Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, fotoğrafçı, film yönetmeni ve görsel sanatçı Agnès Varda için düzenlenecek sempozyum sanal ortama taşınıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik temalarının vurgulanacağı “Sanal Varda” sempozyumu 28 Mart Cumartesi günü saat 14:00-18.00 arası gerçekleştirilecek.

VARDA’NIN AÇTIĞI YOL

Agnès Varda'nın aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde düzenlenecek sanal sempozyumda farklı ülkelerden akademisyenler, sanatçının 65 yıllık üretken çalışma hayatı süresince toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik temalarına getirdiği farklı yorumları tartışacak.

Sanal sempozyumun açılışı konuşmasını Bilgi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey yapacak. Bilgi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu ve Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Yüksek Lisans Direktörü Dr. Colleen Kennedy-Karpat gibi isimlerin de söz alacağı etkinliğin konuk konuşmacıları Bryn Mawr College Sanat Tarihi Programı Yüksek Lisans Direktörü Prof. Homay King ve Rutgers Üniversitesi İngilizce ve Sinema Çalışmaları Bölümü'nden Dr. Sandy Flitterman-Lewis olacak.