Agnes Varda’nın tüm filmleri yeniden sinemaseverlerle buluşacak

Efsane yönetmen Agnes Varda'nın filmleri, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Sinematek, İstanbul Modern Sinema, 17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali işbirliği ve İlk Uzun Metrajım Festivali’nin işbirliği ile gösterilecek.

Kurmaca ile belgesel, öznel ile nesnel arasındaki sınırları kaldıran, bakışını çoğu kez çalışanlara, üretenlere, sokaktaki sıradan insanlara yönelten sinemacının muazzam bir konu ve biçim çeşitliliği sunan filmografisinin tamamına yakınını seyirciyle buluşturacak olan Agnès Hakkında Her Şey Toplu Gösterimi, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, İstanbul Modern Sinema, 17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali işbirliği ve İlk Uzun Metrajım Festivali'nin katkısıyla önümüzdeki ay düzenleniyor.

30 FİLM GÖSTERİLECEK

Agnès Varda'yı hayranlarıyla yeniden buluşturmayı ve genç sinemaseverleri onun sınır tanımayan yaratıcılığı, üretken enerjisi ve yaşama tutkusuyla tanıştırmayı amaçlayan Agnès Hakkında Her Şey programı kapsamında yönetmenin 30 filmi gösterilecek.



Geçtiğimiz günlerde Berlin Film Festivali'nde yeni filmi Varda par Agnes'in ilk gösterimini yapan Agnès Varda, sonu gelmeyen, sahici bir merakın izlerini taşıyan ve sürekli kendini yenileyen sinemasıyla 90 yaşında hâlâ insanın dünyadaki macerasının önemli tanıklarından biri olmaya devam ediyor.

PROGRAM BELLİ OLDU

‘Agnès Hakkında Her Şey' programı, 7-9 Mart 2019'da Fransız Kültür Merkezi'nde; 7-24 Mart 2019 tarihleri arasında Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri İstanbul Modern Sinema'da; 9-30 Mart 2019 tarihleri arasında, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri Caddebostan Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.