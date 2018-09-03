Ağustos’ta en çok Cüneyt Arkın konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan, magazin ve sanat dünyasının medya raporu açıklandı. Rapora göre, Ağustos ayı boyunca en çok konuşulan isim, geçirdiği rahatsızlık ile gündeme gelen Cüneyt Arkın oldu.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Magazin Gazetecileri Derneği için MTM tarafından hazırlanan raporda, Ağustos ayı boyunca ünlülerin yaşadığı olaylar ve konuşulan başlıklar ele alındı. Sansasyonel haberlerin medyada sıklıkla yer aldığı Ağustos ayının son flaş gelişmesi, Mert Fırat ile evlenmeye hazırlanan İdil Fırat’ın Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki görkemli kına gecesi oldu. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu’nun evliliği de sanat dünyasında büyük ilgi ile karşılandı.

CÜNEYT ARKIN’IN SAĞLIK DURUMU ÇOK KONUŞULDU

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle Silivri’deki evinde hastaneye kaldırıldı. İki gün sonra taburcu edilen 81 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip edildi. KOAH hastası olan Arkın’ın hastalığının ardından ilk görüntüsünü oğlu Murat Arkın, sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda verdiği mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Cüneyt Arkın, Ağustos ayında 7 bin 746 haberle medyada en çok yer alan isim oldu. Cem Yılmaz, yeni projesi Karakomik Filmler’in çekimlerine başladı. 2019 yılında vizyona girecek olan Karakomik Filmler’in kadrosuna Mazhar Alanson, Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun da katıldığı öğrenildi. Sette çekilen bir kareyi sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşan ünlü komedyenin merakla beklenen projesi kadar Defne Samyeli ile olan birlikteliği de ay boyunca yakından takip edilen haber başlıklarından oldu. Bodrum Antik Tiyatro’da MFÖ'nün konserine giden ünlü çiftin, çok sayıdaki koruma görevlisi ile bariyer oluşturması, sevenleri tarafından tepkiyle karşılandı. Cem Yılmaz hakkında Ağustos ayında medyada 4 bin 674 haber bulunurken, Defne Samyeli'nin 3 bin 125 haberde adından söz ettirdiği belirlendi.

Demet Akalın, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla Ağustos ayının en popüler isimleri arasında yer aldı. Ünlü şarkıcının, eşi Okan Kurt ile ayrılacağı yönünde çıkan haberler, magazin camiasında geniş yer buldu. Ayrılık haberlerini yalanlayan Akalın, İdil Fırat ile evlilik hazırlığında olan Mert Fırat'ın eski sevgilisi Hande Doğandemir'e sosyal medya üzerinden destek verdi. Doğandemir'in paylaşımına yaptığı “Allah büyük. Bu günü hiç unutma, ileride şükredeceksin. Gerçek asil kız, sen yeteneğinle dağları devirirsin. Unutma sakın” yorumu çok konuşuldu. Demet Akalın, 4 bin 464 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Dizi seti çalışanı Özge Ş.'nin, tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından oyuncu Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı verdi. Karar sonrası sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kendisine iftira atanları sükunetle takip ettiğine dair açıklamalarda bulunduğu bir video paylaştı. Set çalışanları, yönetmen ve senaristlerin takipsizlik kararına tepki gösterdiği Talat Bulut hakkında magazin basınında toplam 3 bin 696 haberin bulunduğu görüldü.

İHA