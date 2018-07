Ağustos’ta konsere doyulacak

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, 3 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek. Aynı gün, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda piyanist ve besteci Fazıl Say, Küçükçiftlikpark’ta ise ABD’li The Chainsmokers, Belçikalı Lost Frequencies ve Mahmut Orhan sahne alacak. İranlı besteci, yazar ve müzisyen Mohsen Namjoo, 5 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevilen şarkılarını yorumlayacak. Müzikleri Jerry Bock tarafından yapılan “Damdaki Kemancı” müzikali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sergilenecek. Şarkı sözlerinde Sheldon Harnick imzası bulunan eser, 7 Ağustos’ta izlenebilecek. İspanyol müzik grubu “Barcelona Gipsy Balkan Orchestra” Moda Kayıkhane’de, Türk müzik grupları The Away Days ve Nova Norda IF Performance Hall Beşiktaş’ta 8 Ağustos’ta konser verecek. “Notre Dame Quasimodo Müzikali” ise aynı tarihte Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

EGE DE MÜZİĞE DOYACAK



Pop ve rock müzik grubu MFÖ, 9 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde, piyanist ve besteci Fazıl Say, Ayvalık Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda 10 Ağustos’ta sevenleriyle buluşacak. Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy aynı gün Altınoluk Amfi Tiyatrosu’nda, 19 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 29 Ağustos’ta ise Bodrum Antik Tiyatrosu’nda konser verecek. Usta oyuncu Ayşen Gruda, “Deli Kadın” adlı tek kişilik güldürüyü 13 Ağustos’ta İzmir’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşturacak. İngiliz vokalist Liam Gallagher KüçükÇiftlik Park’ta, “New Rules” şarkısıyla hayran kitlesini katlayan İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Dua Lipa ise Antalya’da 14 Ağustos’ta sevilen eserlerini seslendirecek. Keman sanatçısı François Fernandez ile Yun Kyung Kim, Sakıp Sabancı Müzesi’nde, sanatçı Fatih Erkoç da Ayvalık Amfi Tiyatrosu’nda 15 Ağustos’ta izlenebilecek.

BAYRAM’DA DA ALTERNATİFLER GÜÇLÜ

Kurban Bayramı’nın arife günü olan 20 Ağustos’ta şarkıcı ve besteci Selda Bağcan, Marmaris Amfi Tiyatrosu’nda, Şevval Sam’ın tek kişilik müzikal gösterisi “Müzeyyen” ise Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da sanatseverlerle buluşacak. Sunay Akın ve İlhan Şeşen, “Aşk Şarkıları ve Öyküler” başlıklı etkinliği bayramın ikinci günü Marmaris Amfi Tiyatrosu’nda sergilerken, bayramın üçüncü gününde Ajda Pekkan KKTC’de, Yeni Türkü grubu İzmir’de Seferihisar Sığacık Kale İçi Açıkhava Tiyatrosu’nda, Sertab Erener Marmaris Amfi Tiyatro’da, Candan Erçetin Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, Kenan Doğulu Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da, Hakan Altun da Jolly Joker Alaçatı’da konser verecek. Mustafa Erdoğan’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği Anadolu Ateşi grubu, 25 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 26 Ağustos’ta da Kuşadası

AVM Amfi Tiyatro’da performans sergileyecek. “Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları” konseri, 27 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da 28 Ağustos’ta ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleşecek.

İranlı pop, hip hop ve R&B sanatçısı Amir Tataloo 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek.

AA