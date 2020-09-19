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AHBAP müzisyenler ve tiyatrocular için harekete geçiyor
AHBAP müzisyenler ve tiyatrocular için harekete geçiyor
AHBAP Kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenler ve tiyatrocular için harekete geçeceklerini duyurdu.
Kültür Sanat 19 Eylül 2020 - 14:08

Pandemi nedeniyle sanatçılar çok zor günler geçiriyor. Müzisyenler aylardır konser veremiyor, tiyatrocular oyunlarını sahneleyemiyor ve maddi olarak herhangi bir kazanç sağlayamıyor.

Müzik ve tiyatro ile ilgili kuruluşlar pandemi süresince sayısız açıklama yaptı ve devletten destek talebinde bulundu. Ancak sorunlar bir türlü çözülemedi.

PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAKLAR

Haluk Levent, AHBAP ile birlikte müzisyenler ve tiyatro sanatçıları için harekete geçeceklerini duyurdu. Müzik emekçilerinin geçinemediğini, aralarında intihar edenlerin olduğunu söyleyen Levent, “Bir şey yapmalı! Pazartesi günü müzisyenler ve tiyatro sanatçıları ile ilgili toplantımız olacak Ahbap'lar olarak. Umarım bir çözüm buluruz.”

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Son güncelleme: 14:09 - 19.09.2020
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