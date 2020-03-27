Ahbap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ahbap mı, ahpap mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ahbap'tır.
AHBAP NE DEMEK:
1- Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse:
2- Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.
AHBAP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ahbap mı, ahpap mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ahbap şeklinde olmalıdır.
ahpap (Yanlış kullanım)
ahbap (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çok eski zamanlara dayanan ahbaplıkları vardı.”