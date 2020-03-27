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Ahbap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ahbap mı, ahpap mı?
Ahbap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ahbap mı, ahpap mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ahbap’tır. Ahbap mı, ahpap mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 27 Mart 2020 - 10:32

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ahbap'tır.

AHBAP NE DEMEK:

1- Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse:

2- Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

AHBAP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ahbap mı, ahpap mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ahbap şeklinde olmalıdır.

ahpap (Yanlış kullanım)
ahbap (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok eski zamanlara dayanan ahbaplıkları vardı.”

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Son güncelleme: 10:33 - 27.03.2020
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