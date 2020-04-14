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AHBAP’tan 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışı
AHBAP’tan 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışı
Haluk Levent, AHBAP olarak devlet hastanelerinde kullanılmak üzere 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladıklarını duyurdu.
Kültür Sanat 14 Nisan 2020 - 11:23

Yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılayan, doğal afetlerde hemen organize olup yaraları sarmak için harekete geçen AHBAP, corona virüsü salgını başladığından beri de yoğun bir şekilde çalışıyor.

Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde başlattığı kampanya ile corona virüsü salgını nedeniyle durumu kötü olan 20 bini aşkın ailenin 2 aylık gıda ihtiyaçlarını karşılamıştı.

ANLAMLI BAĞIŞ

Haluk Levent, bu kez Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret etti. Hastanelere anlamlı bir bağış yaptıklarını açıklayan Levent, şöyle dedi: “Sağlık Bakanlığındayız.’Covid-19 ya istenmeyen senaryolar doğurursa?’ düşüncesiyle buraya geldik. Böyle günlerin oluşabileceği ihtimalini de düşünerek Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerinde kullanılacak 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağış yaptık.”

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Son güncelleme: 12:01 - 14.04.2020
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