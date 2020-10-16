AHBAP’tan sahne emekçilerine destek

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Platformu, 14 sahne sanatçısını, sahne emekçileri için bir araya getirecek…

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu, corona virüsü salgınının derinden etkilediği müzik ve sahne çalışanları için harekete geçti. 14 sanatçı, ‘Orkestrasız Solo Seslenmeler' isimli destek gecesinde, Covid-19 ile mücadele döneminde çoğu çalışamaz duruma gelen; maddi ve manevi anlamda büyük güçlükler yaşayan sahne çalışanları için sahneye çıkacak.

Kimler sahne alacak?

Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz'ın sunumuyla gerçekleşecek olan etkinlik, 27 Ekim'de saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda seyircilerle buluşacak. Tüm gelirin sahne sanatçılarına destek olmak için kullanılacağı gecede sahneye çıkacak isimler şöyle: Cem Adrian, Ceylan Ertem, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Onur Saylak, Sunay Akın&Nihat Sırdar, Sumru Yavrucuk ve Zeynep Bastık&Emircan İğrek.

Hediye bilet de var

Etkinliğe herkes seyirci olarak ya da hediye bilet alarak destek verebilecek. Sahne ve müzik emekçileri ise bilet satışlarından elde edilecek gelirden faydalanabilmek için asgari yasal belgelerini yükleyerek ahbap.org üzerinden başvuru yapabilecek.