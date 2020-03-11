Corona virüsü dün Türkiye’de de ortaya çıktı. Sosyal medyada ve sokakta herkes bu virüsü konuşuyor. Virüsün ortaya çıkma ihtimali ile birlikte koruyucu maskelerdeki ve dezenfektanlardaki fiyat artışı da herkesin dilinde…

‘CORONA VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ’

Komedyen Cem Yılmaz’ın ağabeyi yazar Can Yılmaz da Twitter hesabından fiyat artışına dikkat çekti. “Ahlaksızlık, corona virüsten daha tehlikeli” diyen Can Yılmaz, şu mesajı paylaştı:

“Düne kadar alışveriş yaptığınız her ne varsa 3 katına satın almaya hazırlanın, corona virüsten daha tehlikeli bir virüs: Ahlaksızlık.”