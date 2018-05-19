Ahlat Ağacı Cannes’da görücüye çıktı

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminin ekibi, kırmızı halıda yürüdü ve filmin ilk gösterimine katıldı. Filmi izleyenler 15 dakika boyunca oturmadan ekibi alkışladı. Alkışlar, 2008'de Üç Maymun filmiyle yine Cannes'da 'En İyi Yönetmen' ödülünü alan Bilge Ceylan'ın sarf ettiği "Ödülü, tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme adıyorum" sözlerini akıllara getirdi. Bilge Ceylan'ın 'yalnız ve güzel' ülkesi filmi merakla beklerken, yönetmenle yeniden gururlandı.

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Bu yıl 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) filminin gösterimi yapıldı. Fransa’nın Cannes şehrinde 9 Mayıs'ta başlayan ve sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali’nde, Ahlat Ağacı filmi, toplamda 21 filmden oluşan ana kategori aday filmleri arasında gösterime giren son film oldu.

Gösterim öncesi kırmızı halıda yürüyen film ekibi, festivali izleyen 4 bine yakın gazeteci ve foto muhabirine poz verdi.

Ceylan ile birlikte yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, senaryo yazarı Ebru Ceylan, oyuncular Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Akın Aksu, Hazar Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar, Serkan Keskin, Öner Erkan, Kubilay Tuncer’in yer aldığı filmin ekibi, daha sonra çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu davetlilerle birlikte Grand Theatre Lumiere’de gerçekleşen filmin gösterimine katıldı.

İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan film dakikalarca ayakta alkışlandı.

CANNES’DA ÖDÜLLERİ TOPLADI

Bilge Ceylan, 2008 Cannes Film Festivali’nde küçük zaafların büyük yalanları doğurmasıyla parçalanan bir ailenin, gerçeklerin üzerini örterek bir arada kalma çabasını anlatan Üç Maymun filmiyle ‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü almıştı. Ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında “Bu ödülü birisine adamak istiyorum: Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme…” demişti. Bilge Ceylan’ın ‘Bir Zamanlar Anadolu’da filmi de 64.Cannes Film Festivali’nde ‘Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldü.

Nuri Bilge Ceylan’in ‘Kış Uykusu’ isimli filmi 2014 yılında 67. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül olan Altın Palmiye’ye layık görüldü. Böylece Yılmaz Güney’in Yol filminin ardından ikinci kez bir Türk filmi bu ödülü kazanmış oldu.