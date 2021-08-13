Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda iki sanduka bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında iki sanduka tespit edildi.

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Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Müze Müdürlüğü, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince yürütülen ‘Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor’ projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda belirlenen alanlarda yapılan tümleme ve zemin blokaj çalışmaları kapsamında toprak altında kalmış yeni mezarlar ortaya çıkarılıyor.

Yapmış oldukları çalışmalarda 13 ve 14. yüzyıllara ait iki yeni sanduka mezar tespit ettiklerini belirten Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi İlter İgit, “Bizi sevindiren çok güzel bir olay var. 210 dönümlük arazisiyle ve üzerinde 10 bine yakın mezar taşlarıyla Türk İslam dünyasının en büyük mezarlığına sahip olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapmış olduğumuz zemin blokajı çalışmalarında yeni taşlara rastlamaktayız. Bugün yapmış olduğumuz çalışmalarda iki yeni sanduka tespit edildi” dedi.

Mezarlıktaki taşlarda liken temizlikleri, zemin blokajı çalışmalarına devam ettiklerini belirten İgit, “Bugün itibarıyla tespit ettiğimiz iki yeni sandukada, üzerindeki süsleme ve yazı karakterlerinden 13 veya 14. yüzyıla tekabül edebileceğini söyleyebiliyoruz. Şahidesi maalesef kırk olduğundan dolayı tam olarak kime ait olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak epigraf arkadaşın yapacağı incelemeler neticesinde, mezar etrafında yürüttüğümüz toprak temizleme çalışmaları sırasında belki de şahide parçalarına rastlayacağız ve yine bunların kime ait olacağını tespit etmiş olacağız. İlerledikçe de yeni sanduka izlerine rastlıyoruz. Bu da alanın tamamının kaldırılmasıyla daha çok sayıda sandukanın ortaya çıkartılacağını ve Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda 10 bin ve üzeri mezar taşının olduğunu bize gösteriyor” diye konuştu. (İHA)