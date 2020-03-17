Ahmet Ali Arslan’dan yeni şarkı: Kırık

Kırık, Ahmet Ali Arslan'ın yolculuğunda bir dönüm noktası. Hem müzikal hem edebi anlamda sanatçının hassas içsel yolculuklarla özdeşleşen üslubunu bu sefer yüksek enerjili, isyankâr ve daha karanlık bir ses devralıyor. Toplumsal ve kişisel umutsuzlukların aynı anda yaşandığı parça akılda kalıcı güçlü nakaratı ile dikkat çekiyor.

Dylan-vari bir akustik folk rock parçası olan Kırık, vokal ve akustik gitarda Arslan, bas gitarda Ozan Kısaparmak ve davullarda Berke Can Özcan ile Blue Kite Studios'da canlı kaydedildi. Ek olarak kayıt mühendisi Mahmut Albulak ikinci akustik gitarları, Burak Irmak da klavyeleri çaldı. Yapımcılığını Arslan'ın üstlendiği şarkıda mix ve yardımcı yapımcılık Feryin Kaya'ya, mastering Shawn Hatfield'e ait. Kapak Dilara Göl imzası taşıyor.

Kırık, 20 Mart’ta dijital mecralarda yayında olacak.