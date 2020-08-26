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Ahmet Ali Arslan’dan yeni tekli: Bal Peteğim
Ahmet Ali Arslan’dan yeni tekli: Bal Peteğim
Ahmet Ali Arslan, Bal Peteğim ile seri halinde yayınladığı teklilerine nokta koyuyor.
Kültür Sanat 26 Ağustos 2020 - 14:16

Bu sene hem solo hem Berke Can Özcan ile ortak şarkılarla tını yelpazesini genişleten Arslan; yeni şarkısında, önceki kayıtlarının tersine kendi alışılmışını daha muhafazakâr bir uca götürüyor.

Hissedildiği anda evde hemen kaydedilmiş havası olan şarkıda gitar ve vokal dışında sadece back vokal ve Ozan Sarohan'ın çaldığı buzuki var. Bal Peteğim sade ve olağan hâliyle, eskitilmiş prodüksiyonuyla başka bir zamanın şarkısı gibi. Kapak Rebeca Allen Tejerina imzalı.

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