Ahmet Ali Arslan’dan yeni tekli: Bal Peteğim

Bu sene hem solo hem Berke Can Özcan ile ortak şarkılarla tını yelpazesini genişleten Arslan; yeni şarkısında, önceki kayıtlarının tersine kendi alışılmışını daha muhafazakâr bir uca götürüyor.

Hissedildiği anda evde hemen kaydedilmiş havası olan şarkıda gitar ve vokal dışında sadece back vokal ve Ozan Sarohan'ın çaldığı buzuki var. Bal Peteğim sade ve olağan hâliyle, eskitilmiş prodüksiyonuyla başka bir zamanın şarkısı gibi. Kapak Rebeca Allen Tejerina imzalı.