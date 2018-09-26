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Ahmet Bozkurt’tan şiir kitabı: Ku’yu
Ahmet Bozkurt’tan şiir kitabı: Ku’yu
Şair Ahmet Bozkurt, ilk şiir kitabı Ku’yu ile şiirseverlerin karşısına çıkıyor.
Kültür Sanat 26 Eylül 2018 - 09:42

Şiir, edebiyat eleştirisi, felsefe ve tiyatro gibi pek çok alanda çalışmaları bulunan Ahmet Bozkurt, uzun yıllardır beklenen şiirlerini ilk şiir kitabı Ku'yu'da bir araya getirdi. Kitap İnkılap Kitabevi etiketiyle okurlarla buluştu. Şair, Ku’yu’da şiirin hem zihinsel hem de düşsel boyutuna yeni anlamlar katıyor.

Şairin düşsel ve bilgisel duyuşların derin bir dışavurumu olarak görülecek şiirlerinde lirizmin iç sesi hiçbir zaman eksik olmuyor. Şiirinin katmanlı, ele geçmez yapısı yeni bir sesin müjdecisi aynı zamanda. Unutuşun içerisinde bir bekleyiş, zamanın içerisinde bir zamansızlık ve her zaman başkasının bakışına kendisini hapseden bir yüz Ku'yu kitabında yer alan şiirlerin nedenselliğini oluşturuyor.

kuyu-kapak
Son güncelleme: 11:49 - 26.09.2018

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