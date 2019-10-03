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Ahmet Büke’den yeni öykü kitabı: Varamayan
Ahmet Büke’den yeni öykü kitabı: Varamayan
Doğup büyüdüğü yerleri ve insanları günlük hayatları üzerinden ustalıkla anlatan öyküleriyle tanınan Ahmet Büke, yeni öykü kitabıyla okurların karşısına çıkıyor.
Kültür Sanat 3 Ekim 2019 - 15:27

Can Yayınları’nın bastığı Varamayan, sılaya dönme arzusunu, yersiz yurtsuzluğu, özlemi, kederi ve tuhaf rastlaşmaları gözler önüne seriyor.

Ahmet Büke, öyküleriyle başta Sait Faik Hikâye Armağanı olmak üzere çeşitli ödüllere layık görüldü. Yeni öykü seçkisi Varamayan'a adını veren uzun öykü kırılgan ve saf Ahmet'in askerden eve dönüş macerasını, yol boyunca karşılaştığı güçlükleri anlatıyor. Sıla arzusunu, yersiz yurtsuzluğu, özlemi, kederi ve günlük hayatın kalbindeki tuhaflıkları gözler önüne seren bu öyküler yaşadığı topraklarla bütünleşmiş bir yazarın duru üslubu ve benzersiz gözlem yeteneğiyle öne çıkıyor.