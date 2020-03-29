Ahmet Güneştekin aç hayvanların görüntülerine kahroldu

Corona virüsü sebebiyle insanlar evlerine çekildi. Sokak hayvanları bu süreçte daha az yemek buluyor ve oldukça zor durumda yaşama tutunuyor. Hayvanlarla ilgili birçok STK, konuya dikkat çekiyor.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği de aç olan ve yaşam savaşı veren köpekleri görüntüledi.

‘GÜÇLÜ DEVLETLERDE SOKAK HAYVANLARI OLMAZ’

Hayvansever kimliği ile de tanınan ressam Ahmet Güneştekin bu görüntüleri paylaştı ve “Zorlu bir süreçten geçtiğimiz muhakkak! İnsanlar geçim ve sağlık derdinde. Güçlü, merhametli ve sosyal devletlerde sokak hayvanları olmaz. Eğer sokaklarda aç gezen bu canlara sahip çıkamıyorsak, bütün kurumların kapılarına kilit vurun! Yansın dünya, yansın insanlık. Kahroldum…” dedi.



