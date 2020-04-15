Ahmet Güneştekin’den Dünya Sanat Günü kutlaması

Dünyanın çeşitli yerlerinde sergiler açan ünlü ressam Ahmet Güneştekin, Twitter hesabından Dünya Sanat Günü ile ilgili, “Son 10 yılda ülkemi dört kıtada onlarca ülkede; birçok müze ve sanat kurumlarında temsil ettim. Eserlerim yüzlerce ulusal ve uluslararası koleksiyonda yer aldı. Bu küresel salgın sadece küçük bir mola oldu bana. Yeni fikir ve projelerim devam edecek” mesajını paylaştı.

Güneştekin, bu özel gün için hazırlanan bir videoyu da takipçilerinin beğenisine sundu.