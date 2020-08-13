Ahmet Güneştekin’den ‘Dünya Solaklar Günü’ paylaşımı

Dünyaca ünlü ressamımız Ahmet Güneştekin, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden kendisi gibi solak olan herkesin gününü kutladı.

Güneştekin, hesabından paylaştığı videoda bir eseri üzerinde çalışırken görülüyor. ‘Dünya Solaklar Günü’ adına bir paylaşımda bulunan ve kendisi de çalışmalarını yaparken sol elini kullanan ünlü ressamımız bu özel güne dair şu ifadeleri kullandı:

“Sol elim bugün yine beyaz bir günah işledi… Bir tutam kırmızı, biraz mor, azıcık da sarı serpti yeşilin üstüne sol elim. Dünya biraz daha güzelleşti. Meğerse bugün dünya solaklar günüymüş… Sol eliyle üreten bütün soldaşlarımın #dünyasolaklargünü ‘nü kutluyorum”