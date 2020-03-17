Ahmet Güneştekin’in Corona virüsü önlemi

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünya teyakkuzda… Türkiye'deki vaka sayısı her geçen gün artıyor. Devlet salgın nedeniyle çeşitli önlemler aldı. Birçok özel şirket süre zarfında çalışanlarına izin verdi. Kimi şirketler de evden çalışma sistemine geçti.

Ünlü ressam Ahmet Güneştekin de virüs salgını nedeniyle ekip arkadaşlarına ücretli izin verdiğini duyurdu. Güneştekin, alkış toplayan kararını Twitter'dan şöyle açıkladı:

“Küresel salgın bütün dünyada hızla yayılıyor! Ekip arkadaşlarım ve ailelerini riske atmamak için gerekli görülecek süre zarfında arkadaşlarımızı ücretli izne çıkardık. Ben önümüdeki uluslararası projeler için çalışacağım. Lütfen çalışanlarınıza yardımcı olun.”