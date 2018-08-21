Ahmet Güneştekin’in eseri 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin sanatsal afişi oldu

55'incisi gerçekleşecek 'Uluslararası Antalya Film Festivali'nin sanatsal afişi ortaya çıktı. Afişte ünlü ressam Ahmet Güneştekin'in 2015 yılında Venedik Bianali'nde, 'Adem ile Havva' serisinden bir tablo kullanıldı. Güneştekin, eserinin afişte kullanılmasıyla alakalı "Bu sanatın gelişimi açısından iyi niyetli bir adım"dedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Genel afişin yanı sıra Festival, her yıl bir sanatçının eserini festivalin ‘sanatsal' afişine taşıyacak. Bu zenginliğin ilk adımı Anadolu mitolojisi ile sözlü kültürden beslenen, efsaneleri güncel renklerle bağlayan sanatçı Ahmet Güneştekin'le atıldı. Festivalin genel afişinde Altın Portakal Venüs Heykeli'yle birlikte on binlerce Antalyalı yer alırken, sanatsal afişte ressam Ahmet Güneştekin'in 2015 yılında Venedik Bienali'nde sergilendiğinde büyük ses getiren ‘Adem ile Havva' serisinden bir tablosu yer alıyor.

