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Ahmet Güneştekin’in sanat serüveni bu belgeselde
Ahmet Güneştekin’in sanat serüveni bu belgeselde
Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin'in sanat serüvenini anlatan belgesel, dünyanın çeşitli yerlerinde gösterilecek.
Kültür Sanat 26 Kasım 2018 - 10:35

Ünlü ressam Ahmet Güneştekin’in sanat serüvenini anlatan ‘Işığın Mitolojisi’ belgeseli, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Güneştekin’in çocukluğunda yaşadıklarının sanat kariyerini nasıl etkilediğini anlatan belgesel, Oğuzhan Oğuz tarafından yönetildi.

Belgeselin ilk gösterimi 15 Kasım’da Macaristan’daki Vasarely Müzesi'nde yapıldı. Film, Almanya, Çin, Güney Kore, Katar ve Azerbeycan gibi birçok ülkede gösterilecek. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan belgeselin Türkiye'deki ilk gösterimi ise Güneştekin’in doğduğu Batman'daki Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Film ardından farklı şehirlerin sanat kurumlarında ve üniversite salonlarında gösterime girecek.

 

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