Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 120. yılında anıldı

Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, usta yazarın hatıralarının yer aldığı ‘Tanpınar Sergisi’nin açılışıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verirken İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü de Tanpınar’ın daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerini vererek sergiye katkıda bulundu.

Program, şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Solist Munip Utandı ve Çiğdem Yarkın, programa katılanlara müzik şöleni yaşattı. Tanpınar’ı anma programı; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi ve asistanı Prof. Dr. Birol Emil'in konuşmalarıyla devam etti.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi ve asistanı Prof. Dr. Birol Emil, “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki öğrenciliğim sırasında hocamdı. Tanpınar’ın kürsüsü olan edebiyat fakültesindeki yeni Türk edebiyatı kürsüsüne asistan oldum. Tanpınar, son çağ Türk kültür ve edebiyatının yetiştirdiği en kültürlü şahsiyettir ve bir edebiyat sanatçısı olarak da en büyük üstümüzdür” diye belirtti.

Serginin amacının, Tanpınar’ı tüm yönleriyle sanatseverlerle buluşturmak olduğunu söyleyen ve serginin küratörlüğünü yapan Mehmet Lütfi Şen ise “Burada gerçekten Tanpınar’ın şu ana kadar yayımlanan bütün kitaplarının mutfağını görüyoruz. Onun ilk el yazmaları, daktilo edilmiş hallerini görüyoruz, tefrika edildiği zaman Tanpınar’ın onlar üzerinden aldığı notları görüyoruz” dedi.

“TANPINAR’IN ARDINDAN KALANLAR ÜNİVERSİTEMİZE BAĞIŞLANDI”

İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak da, “Ahmet Hamdi Tanpınar, Beyoğlu’yla simgeleşmiş birisidir. İstanbul Üniversitesi içinde pek çok kültür sanat adamı yetişti. Bunlardan birisi Tanpınar. Üniversitemiz, Tanpınar’ın mensubiyetinde her zaman gurur duydu. Nitekim, şu anda edebiyat fakültemizdeki bir amfinin adı da Tanpınar’ın ismini taşımaktadır. Ne mutlu ki Tanpınar’ın vefatından sonra kardeşi tarafından tüm ardında kalanlar bize bağışlandı. Biz de bunları çok iyi bir şekilde muhafaza ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ı 120. yaşında anma programı, çeşitli etkinliklerle 6 Temmuz’a kadar devam edecek. (İHA)