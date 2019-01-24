Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir? İşte Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserleri…

Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 57. yılında anılıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirleri, romanları ve tüm edebi eserleri merak ediliyor. Peki Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir?

Türk edebiyatının usta ismi yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, ölümünün 57’inci yılında yad edilecek. Yazılarına çeşitli dergilerde başlayan Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Beş Şehir eserleri ile okuyucunun kalbinde yer edindi. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir sorusunun yanıtı ve eserleri…

AHMET HAMDİ TANPINAR KİMDİR?

Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901’de Kadı Hüseyin Fikri Efendi ile Nesime Bahriye Hanım’ın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya geldi.

Adını ilk kez 1920’de “Altın Kitap” dergisinde yayınlanan “Musul Akşamları” şiiriyle duyuran Tanpınar’ın eserleri, Dergah, Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Ülkü, Varlık, Oluş, Kültür Haftası ve Aile dergilerinde okuyucuyla buluştu.

Ahmet Hamdi Tanpınar, lise öğrencisiyken şiirlerinden tanıdığı Yahya Kemal Beyatlı’nın etkisiyle 1919’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi.

Beyatlı ile Mehmed Fuad Köprülü, Cenab Şahabettin, Ömer Ferit Kam ve Babanzade Ahmet Naim’in derslerine devam eden başarılı edebiyatçı, 1923’te Şeyhi’nin “Hüsrev ü Şirin” başlıklı mesnevisi üzerine yazdığı lisans teziyle Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Şiir zevkinin oluşumunda özellikle Beyatlı ile Ahmet Haşim’in etkisi olduğunu yazılarında da aktaran Tanpınar’ın, 1926’da Milli Mecmua’da “Ölü” adlı şiiri, 1927 ve 1928’de ise Hayat dergisinde yedi şiiri yayımlandı. Usta edebiyatçının ilk yazısı ise 20 Aralık 1928’de yine Hayat dergisinde çıktı.

Usta kalem, şiir dışında ikinci bir çalışma alanı olarak çeviriye de başlayarak, 1929’da E.T.A. Hoffmann’ın “Kremon Kemanı” ile Anatole France’tan “Kaz Ayaklı Kraliçe Kebapçısı” adlı kitapları çevirdi.



ESERLERİ

Roman

Huzur (1949)

Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1962)

Sahnenin Dışındakiler (1973)

Mahur Beste (1975)

Aydaki Kadın (1987)

Şiir

Şiirler (1961)

İnceleme

XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1949, 1966, 1967)

Tevfik Fikret (1937)

Deneme

Beş Şehir (1946)

Yahya Kemal (1962)

Edebiyat Üzerine Makaleler (1969) (ölümünden sonra derlenmiştir)

Yaşadığım Gibi (1970) (ölümünden sonra derlenmiştir)

Hikâye

Abdullah Efendinin Rüyaları (1943)

Yaz Yağmuru (1955)

Hikâyeler (yazarın ölümünden sonra derlenmiş olan bu kitap, iki kitabındaki hiikâyelerin yanı sıra daha önce kitaplaşmamış hikâyeleri de içermektedir)