Ahmet Kaya filmiyle ilgili aileden açıklama: “Vahşi bir sömürü örneğidir”

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan "Ahmet İki Gözüm" filminin çekimlerine usta sanatçının ailesi karşı çıkıyordu. Filmle ilgili açıklama yapan Kaya'nın eşi Gülten Kaya, "Bunlar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız. Ahmet Kaya ile yan yana dahi gelmemiş kişiler film yapmaya kalkıyor. Bu tür girişimler için vahşi bir sömürü örneğidir" dedi.

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “Ahmet İki Gözüm” filmi, sanatçının ailesinin tepkisini çekti. Kaya’nın eşi Gülten Kaya, bugün Cezayir Restoranı’nda bir basın toplantısı düzenledi. “Ahmet İki Gözüm”ün Ahmet Kaya’nın hayat hikayesini ve mücadelesini anlatacak bir dile sahip olmadığına inandığını söyleyen Kaya, “Bizim para istediğimiz yazıldı, bunlar doğru değil, ben böyle bir filmi izlemem… Yasal bir iznimiz de söz konusu değil. Şimdi ikinci başka bir filmin yapıldığı haberleri çıkıyor. Bunlarla ilgili haberlere itibar edilmemesini istiyoruz” dedi.

Ahmet Kaya ile ilgili yapılan filmlerin ticari amaçla çekildiğini söyleyen Kaya, “Bunlar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız. Ahmet Kaya ile yan yana dahi gelmemiş kişiler film yapmaya kalkıyor. Ahmet Kaya’yı anlatmaya değen şeyler, notaları, sesleri, şarkıları ve hayattaki duruşudur. Ahmet Kaya için atılacak her adım bunlara uygun yapılmalı” açıklamasını yaptı.



Bu tür girişimler için “vahşi bir sömürü örneği” tarifini yapan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçek sinemanın görsel ve estetik dilini kullanmayan kisiler bana göre kifayetsiz muhterislerdir. Ahmet Kaya'nın haklarını savunmak hem ona hem de sevenlerine karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Ahmet Kaya’nın aziz hatırasını pervasızca incitmelerine ve talan etmelerine, onu özleyen, öğrenmek isteyen ya da onunla ilgili yeni bir şeyler izlemeyi veya dinlemeyi arzu eden milyonlarca hayranını istismar etmelerine, yanıltmalarına, hayal kırıklığına uğratmalarına daha fazla seyirci kalamazdık.

Bizler bütün yasal korunma yollarını etkin biçimde çalıştıracağız ve bu tür girişimlere karşı hukuki haklarımızı elbette sonuna kadar kullanacağız. Ancak olayın hukuk dışında hepimizi ve sektörü de ilgilendiren ahlaki ve vicdani boyutu da mevcuttur. Onu yağmalama girişimlerinden olan film ya da filmleri yapmaya çalışanların adlarını biliyoruz tabi. Bunlar Ahmet Kaya/Yusuf Hayaloğlu ağzından söylemek gerekirse ‘Sanat hırsızları’. Ahmet Kaya'nın sanatsal varlığı ve üretimi hayatın ortasında bir hakikat olarak varlığını sürdürürken onu taklit etmeye soyunan sanat hırsızı figüranların hali de acıklıdır tabi.

Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir Ahmet Kaya filmi yapılmaya çalışılması absürt olmanın ötesinde onun üretimine katkı sunmuş değerli şairler, söz yazarları ve diğer bestecilere karşı da büyük bir hadsizlik ve büyük bir saygısızlıktır. Dolayısıyla yapılan iş bir sanatçının başka bir sanat dalı üzerinden yağmalanmasıdır maalesef.

Ahmet Kaya'nın yarattığı değerleri ‘film’ adı altında yağmalamayı amaçlayan projelere, projelerin başında olan ve içinde yer alan kişilere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, film sektöründe bilinen dağıtım ve yayın şirketlerine gerekli yasal bildirimlerde bulunduğumuzu saygıyla kamuoyuna bildiririz. Bir gün Ahmet Kaya’nın değerli ve onurlu yaşamının filmi elbette yapılacaktır. O filmi kızlarımız Çiğdem ve Melis, eserlerimizin yasal temsilciliğini yapan Gam Müzik ve benden duymadığınız sürece lütfen hiçbir şeye itibar etmeyiniz.”