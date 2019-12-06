Ahmet Kaya’nın ailesi harekete geçti

Ahmet Kaya ile ilgili film projelerine isyan eden aile kolları sıvadı ve usta sanatçının hayatını ve yaşadıklarını doğru bir şekilde anlatacak film için çalışmalara başladı.

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, dün bir basın açıklaması yaptı ve 2000 yılında Paris’te vefat eden eşinin hayatını anlatan film projelerine tepki gösterdi. “Ahmet İki Gözüm” filmi için kendilerinden izin alınmadığını belirten Kaya, yasal haklarını kullanacaklarını dile getirerek, “Ahmet Kaya ile yan yana dahi gelmemiş kişiler film yapmaya kalkıyor. Bu tür girişimler vahşi bir sömürü örneğidir” dedi. Söz konusu projeler ile ilgili oldukça mutsuz olan Gülten Kaya, mağduriyetini dile getirirken, “Onu yağmalama girişimlerinden olan film ya da filmler yapmaya çalışanların adlarını biliyoruz tabii. Bunlar Ahmet Kaya / Yusuf Hayaloğlu ağzından söylemek gerekirse ‘Sanat hırsızları’ ” ifadelerini kullandı.

Gülten Kaya, toplantıda bir gün Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmin elbet yapılacağını da sözlerine ekledi.

Toplantının ardından aldığımız bilgilere göre aile, Ahmet Kaya’nın hayat hikayesini ve mücadelesini anlatacak bir film için kolları sıvamış. Bugüne kadar iyi bir senaryo gelmediği için harekete geçmediği bilinen Kaya ailesinin, usta sanatçı ile ilgili istismarların önüne geçmek için çalışmalara başladığı konuşuluyor.

Yine öğrendiğimiz bilgilere göre ailenin himayesinde üretilecek Ahmet Kaya ile ilgili filmin senaryosunun şimdilik kim tarafından kaleme alınacağı, yönetmeninin kim olacağı, filmde kimlerin rol alacağı ve çekimlerinin ne zaman başlayacağı da henüz belli değilmiş.