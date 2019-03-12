Ahmet Kaya’nın hayatı beyazperdede olacak

Duayen sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor. AHMEDO İki Gözüm filminin çekimleri Fransa'nın Paris kentinde başladı. Filmi İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar üstleniyor. Filmde Ahmet Kaya'yı kimin canlandıracağı ise açıklanmadı.

Bundan 19 yıl önce Paris’te sürgündeyken hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya’nın hayatı ‘AHMEDO İki Gözüm’ adlı filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Medyaradar’ın haberine göre; Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olan film İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar tarafından yönetilecek.

16 KASIM’DA VİZYONDA

Film, Ahmet Kaya’nın Malatya’daki çocukluk günlerinden başlayacak, Paris’teki son anına kadar sürecek. Yapımcılığını 7. Sanat Sinema, Ökkeş Sevimli, Arafat Rüzgar ve Eşref Bukan’ın yaptığı filmde, usta sanatçıyı kimin canlandıracağı açıklanmadı.

Senaristliğini Gönül Aktürk’ün yaptığı film 16 Kasım 2019’da Türkiye ve 27 ayrı ülkede aynı anda vizyona girecek.