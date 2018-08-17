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Ahmet Koç’tan Avrupa turnesi… Doğu ve batı, müzik ile bir araya geliyor
Ahmet Koç’tan Avrupa turnesi… Doğu ve batı, müzik ile bir araya geliyor
Bağlama virtüözü Ahmet Koç, Avrupa'nın 10 ülkesini kapsayan bir turneye çıkmaya hazırlanıyor. Koç, Klasik Batı Müziği'nin eserlerini bağlamasıyla yorumlayacak.
Kültür Sanat 17 Ağustos 2018 - 15:26

Ahmet Koç ile Betin Güneş yönetimindeki dünyaca ünlü 30 kişilik Köln Turkish Chamber orkestrası Avrupa’ya turneye çıkmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Himayesi’nde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek ‘Köprü ve Ötesi’ isimli konser turnesinde doğu ve batı, müzik ile bir araya gelecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerde ünlü tenor Hakan Ayseve de yer alacak. Ayrıca gidilen her ülkeden bir soprano da bulunduğu ülkenin eserlerini yorumlayacak.

MOZART’TAN NEŞET ERTAŞ’A…

Koç, turne kapsamında Mozart'ın, Schubert'in, Paganini'nin eserlerini milli sazımı bağlama ile icra edecek. Öte yandan Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Yunus Emre ve Neşet Ertaş gibi büyük ozanların eserleri de konserlerde dinleyicilerle buluşturulacak.

Kasım ayında başlayıp, Aralık ayında sona erecek turne kapsamında Köln, Amsterdam, Brüksel, Paris, Zürih, Roma, Viyana, Oslo, Kopenhag ve Stockholm gibi şehirlerde müzikseverlerle buluşulacak.

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Ahmet Koç’a turnede orkestrasıyla birlikte Betin Güneş de eşlik edecek. 

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