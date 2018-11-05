Ahmet Mekin: Figüran deyip geçmeyin

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın tanınmış oyuncusu Ahmet Mekin, “Figüran deyip geçmemek gerekir. Filmlerde rol alan sanatçılar kadar figüranlar da çok önemlidir” dedi. Çalıştığı yönetmenler arasında Lütfi Akad ve Metin Erksan başta olmak üzere bazı yönetmenlerin figüran seçimine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Ahmet Mekin, “Figüranlar iyi seçildikleri takdirde filmlerin ruhuna önemli katkı sağlar. İş olsun diye figüran seçimi çok yanlıştır” diye konuştu.

“TÜRK SİNEMASI İYİ BİR ÇİZGİDE İLERLİYOR”

Dünya sineması hakkında da düşüncelerini açıklayan Ahmet Mekin, “Amerikan, Fransız ve İngiliz filmlerini beğeniyorum. Bu arada dünyada fazla yeri olmasa da İspanyol sinemasında da kaliteli film yapan yönetmenler var. Alman sinemasının ise dünyada pek yeri yok. Türk sineması da çok iyi bir çizgide ilerliyor” şeklinde konuştu.