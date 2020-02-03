Ahmet Mekin’in eşi yaşamını yitirdi

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin’in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yumdu. Eşinin saat 08.00’de yaşamını yitirdiğini öğrenen Mekin, hastaneye geldi. Kumral Şükran Kurteli’nin cenazesi bugün uçakla Balıkesir’e gönderilecek. Erdek ilçesinde düzenlenecek tören sonrası cenaze toprağa verilecek.

2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTI

Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için 2 hafta önce basın mensuplarına verdiği röportajda “1957 yılında eşim Avrupa’da Orhan Kemal’in romanından uyarlanan ‘Suçlu’ filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, ‘Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor’ dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü” diye röportaj vermişti.(DHA)