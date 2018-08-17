Ahmet Mümtaz Taylan: Umut meydanlarda, sokaklarda

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Ünlü oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan ve Gonca Vuslateri, Lüleburgaz'da Çınaraltı Sohbetleri'ne katıldı. Zübeyde Hanım Parkı'nda saat 19.00'da gerçekleştirilen programa katılan Lüleburgazlılar, moderatör Celal Pir'i fahri hemşehrisi ilan ettiler. Moderatör Celal Pir'in televizyon dizilerini kastederek sarf ettiği “Türkiye'de insanlar okuduklarından çok gördüklerine mi inanıyorlar?” sorusu üzerine sözü alan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan şu cevabı verdi: “Bir belgesel izlemediğimizi bilmemiz gerekir bir drama seyrederken. Biz orada bir belgeselden bahsetmiyoruz, bir kurgudan bahsediyoruz. Elbette ciddiyeti ve sorumluluğu olan bir eğlence ürünü olduğunu unutmadan izlemek lazım. Orada yeni bir sav, yeni tarihi bir gerçek sav edilmiyor; sadece drama ve iyi vakit geçirmek istiyoruz. Tam gerçeği istiyorsanız tarih kitapları var. Belgeseller var. Oraya bakın. Sinemanın da televizyonun da belirli süreçlerdeki macerası ülkenin konjoktürleriyle beraber yürür. Bir ihtiyaç doğar ve o ihtiyaca sektör cevap verir. Biz hayatı taklit ediyoruz. Hayatın bir kesitine büyüteç tutuyoruz, onu abartıyoruz; neşelendiriyoruz, hüzünlendiriyoruz ve bir ürün olarak sunuyoruz. Gerçekle arasındaki fark bu. O da dünyanın ya da ülkenin kendi macerasıyla doğru orantılı oluyor.”

‘İNTERNET, TELEVİZYONU YENEBİLİR’



Paylaşmanın, birlikte üretmenin, yaşamanın hem Türkiye’de hem de dünyada kolay bir iş olmadığını ifade eden Taylan, “Umut meydanlardadır, sokaklardadır. Ama kırmak dökmek için değil; birlikte üretmek, iyi günde kötü günde birlikte olmak, bütün alanlarda bize benzemeyenlerle de bir araya gelmek. Lüleburgaz'da olağanüstü bir kültür merkezi var. Bugün gezdik ve gerçekten göz yaşartıcı. İşte meydan orasıdır. Çünkü AVM'lerde ucuzluk sıralarında itişmek yerine, orada müzikten, danstan, heykelden, resimden, tiyatrodan, sinemadan nasibinizi almak onları birlikte paylaşmak, ulaşılabilir sanatı birlikte tüketmek, birlikte yaşama kültürünü şenlendirecek bir şey. O zaman sokaktaki tartışmalar daha yumuşayacak. Tartışmasız bir dünya kimse istemez çünkü tartışmasız, makul düzeyde çatışmasız bir dünya gelişmez, olduğu yerde durur. Bazıları muhalif olacak, bazıları taraftar olacak, sonra onlar yer değiştirecek. Çünkü eleştiri geliştirici bir şeydir. O yüzden Lüleburgaz Belediyesi'ni büyük alkışlamak lazım. Gördüğüm en iyi, potansiyeli en yüksek binalar burada. Burası müthiş bir yer” dedi.

Taylan, değişen medya alışkanlıklarlıyla ilgili de “Yeni mecralar elbette yaratıcıyı özgürleştirir. İnternet dizileri ileri yıllarda televizyonu yenebilir” ifadesini kullandı.