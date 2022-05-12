Ahmet Say’a veda…

Hayatını kaybeden müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Yavuz ALATAN

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87 yaşında vefat eden Ahmet Say için Ankara Çankaya’daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde anma töreni yapılıyor.

BABASI İÇİN ÇALDI

Törende besteci ve piyanist Fazıl Say, babası için bestelediği ‘Babam Ahmet Say’ eserini ilk kez çaldı.

Say, buradaki törenin ardından Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

Törenden görüntüler:

AHMET SAY KİMDİR?

1935 yılında İstanbul’da Kadıköy’de doğan Ahmet Say, küçük yaşta piyano eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitiren Say, 1946’da İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. 1950’de konservatuvarı terk etti.

1954 yılında basın-yayın eğitimi almak için Almanya’ya gitti. Türkiye’ye döndüğünde Bingöl’de üç yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi.

DARBEDEN SONRA HAPİS YATTI

1967’de Türk Solu dergisinin yazı işleri müdürü olan Say, 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra Kocakurt romanını yazdı (1976). 1977’de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları’nı çıkarttı. 1980’den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi.

Konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı olan Ahmet Say, ‘Kamil’in Atı’ adlı öykü ile 1970 yılında TRT Ödülleri Öykü Yarışması’nı, 1974 yılında Yeni Adımlar dergisinin açtığı Sabahattin Ali Hikâye Yarışması’nda Birincilik Ödülü’nü, Antalya Film Festivali Öykü Yarışması’nda Mansiyon Ödülü’nü, 28. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Sanat Çınarı Ödülü’nü kazandı.