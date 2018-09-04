Ahmet Selçuk İlkan, ezber bozmaya hazırlanıyor
Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren usta şair, yayımladığı tüm albümleri plak olarak da çıkartmak istediğini açıkladı. Etkinlikte Plak Ve Ben'in patronu Nejat Pakyüz ile müzik üzerine sohbet eden İlkan, ezber bozmayı sevdiğini söyledi.
Plak çıkartarak öncü olacak
‘Ayrılıkların Şairi' İlkan, “Bugüne kadar albüm yaparak melodili şiir akımının öncüsü oldum. Ardından bu şarkılı şiirler ekolünü, radyolara, TV'lere, sahnelere ve meydanlara taşıdım. Bu projeler o kadar çok sevildi ki peşimden onlarca şiir yorumcusu bu kervana takıldı. Şimdi de plak çıkartarak yine kitlelere öncü olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bundan da gurur duyuyorum” diyerek duygularını dile getirdi.