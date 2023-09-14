Ahmet Şuayip’in mezarını paramparça ettiler

Servet-i Fünun dönemi yazarlarından Ahmet Şuayip'in Eyüpsultan'daki mezarı, defineciler tarafından paramparça edildi.

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İstanbul’un en eski ve tarihi mezarlıkları arasında yer alan Eyüpsultan Mezarlığı’nda Servet-i Fünun Dönemi yazarlarından Ahmet Şuayip’in kabri, definecilerin talanına uğradı.

Etrafı demir parmaklıklarla çevrili lahit tipi mezarın taşları kırıldı, kemikler çıktı.

ONARIM YAPILACAK

İBB Miras ekiplerinin restorasyon çalışması yürüttüğü mezarlıkta, yazarın mezarında tespit çalışmaları yapıldığı ve kısa süre içerisinde onarılacağı bildirildi.

Tarih araştırmacısı Hüseyin Kala, “Defineciler, Müslüman mezarlarında herhangi bir şey bulamaz. Buraya boşuna gelip mezar taşlarını tahrip ediyorlar” dedi.

Kala, “Belediye belli noktalara kameralar koyup, buraların gece tahrip edilmesinin önüne geçebilir. Mezarlar vefatından sonra kişinin bütçesine göre ailesi tarafından yapılıyor. Burada mezarlığı yaptıran kişinin ailesinin durumuyla alakalı olduğu için defineciler de süslü mezar gördüğü zaman tahrip edip içinden bir şeyler alabileceğini umut ediyor. Kesinlikle tarihi mezarlıklara tepeden izlenebilen kameralar konup, ekipler tarafından devamlı izlenmesi gerekli. Gençler mezarlıkları gezsin, boş buldukları vakitlerde tarihimize sahip çıkmak için ellerinden geleni yapsın” diye konuştu. (DHA)

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