Ahmet Telli, TAKSAV’ın konuğu oluyor

Usta şair Ahmet Telli, 10 Mart'ta Toplumsal ARaştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfı'na (TAKSAV) konuk oluyor.

Yangın Yılları, Hüznün İsyan Olur, Su Çürüdü, Barbar ve Şehla gibi şiir kitaplarının yazarı Ahmet Telli, 10 Mart akşamı TAKSAV Kadıköy Şubesi’nin organizasyonuyla Barış Manço Kültür Merkezi’nde okurlarla buluşacak.

Moderatörlüğünü şair Faris Kuseyri’nin üstleneceği akşamda Ahmet Telli, şiir hayatına ilişkin sorulara yanıt verecek. Günümüz şiirinin hangi ihtiyaçlara karşılık geldiğinin ve bu ihtiyaçlara nasıl cevap verdiğinin konuşulacağı söyleşi sonrasında Ahmet Telli, kitaplarını imzalayacak.