Ahmet Ümit’in yeni adresi belli oldu

Bütün kitapları yakın bir dönemde Yapı Kredi Yayınları tarafından basılacak olan Ümit'in yeni eseri ‘Aşkımız Eski Bir Roman' Eylül ayının 3. haftası okurlarla buluşacak. ‘Bir Başkomser Nevzat Kitabı' olan ‘Aşkımız Eski Bir Roman'da ünlü kahraman, heyecan verici serüvenleriyle İstanbul sokaklarına geri dönüyor. ‘Aşkımız Eski Bir Roman' ile başlayacak olan bu edebiyat şöleni Ahmet Ümit'in yetişkinler için hazırladığı masal kitabı ve ardından yayımlanacak yeni romanıyla devam edecek.



AHMET ÜMİT KİMDİR?

Ahmet Ümit, 1960'ta Gaziantep'te doğdu. 1983'te Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 1985-1986 yıllarında, Moskova'da, Sosyal Bilimler Akademisi'nde siyaset eğitimi gördü. Şiirleri, 1989 yılında Sokağın Zulası adıyla yayımlandı. 1992'de ilk öykü kitabı Çıplak Ayaklıydı Gece yayımlandı. Bunu Bir Ses Böler Geceyi, Agatha'nın Anahtarı, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı polisiye öykü kitapları izledi. Hem çocuklara hem büyüklere yönelik Masal Masal İçinde ve Olmayan Ülke kitapları ile farklı bir tarz denedi. 1996'da yazdığı ilk romanı Sis ve Gece, polisiye edebiyatta bir başyapıt olarak değerlendirildi. Bu romanın ardından Kar Kokusu, Patasana ve Kukla yayımlandı. Bu kitapları Ninatta'nın Bileziği, İnsan Ruhunun Haritası, Aşk Köpekliktir, Beyoğlu Rapsodisi, Kavim, Bab-ı Esrar, İstanbul Hatırası, Sultanı Öldürmek, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Elveda Güzel Vatanım ve Kırlangıç Çığlığı adlı kitapları izledi. Ahmet Ümit'in, İsmail Gülgeç'le birlikte hazırladığı Başkomser Nevzat-Çiçekçinin Ölümü ve Başkomser Nevzat-Tapınak Fahişeleri, Aptülika (Abdülkadir Elçioğlu) ile birlikte hazırladığı Başkomser Nevzat-Davulcu Davut'u Kim Öldürdü? ve Bartu Bölükbaşı ile birlikte hazırladığı Elveda Güzel Vatanım-İttihatçıların Yükselişi adlı çizgi romanları da bulunmaktadır. Yayınlanmış 26 eseri bulunan Ahmet Ümit'in seksene yakın kitabı 26 yabancı dilde yayınlandı.

Aynı zamanda usta yazarın öykülerinden yola çıkılarak Uğur Yücel tarafından Karanlıkta Koşanlar ve Cevdet Mercan tarafından Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizileri yapıldı. Sis ve Gece adlı romanı 2007 yılında Turgut Yasalar tarafından, Bir Ses Böler Geceyi ise Ersan Arseven tarafından sinemaya uyarlandı. Aşk Köpekliktir tiyatro olarak sahnelendi. Ninatta'nın Bileziği ise opera olarak seyirciyle buluştu. Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı, yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir'in üstlendiği Merhaba Güzel Vatanım'ın çekimleri ise devam ediyor. Bir drama belgeseli olan Merhaba Güzel Vatanım, yolu Moskova’dan geçen dünya şairi Nazım Hikmet’in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova'da geçirmiş Ahmet Ümit’in hikayesini konu ediyor.