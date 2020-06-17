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Ahsen ne demek? Ahsen isminin kısaca anlamı…
Ahsen ne demek? Ahsen isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Ahsen'dir. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Ahsen ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Ahsen isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 17 Haziran 2020 - 12:24

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Ahsen’dir. ‘Ahsen ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AHSEN’İN İSİM ANLAMI

Ahsen ismi Arapça kökenlidir ve çok güzel, en güzel anlamındadır.

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Son güncelleme: 12:29 - 17.06.2020