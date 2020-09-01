Ahu Akgün’den ‘Sebeb-i Ziyaret’ sergisi

Sanatçı fiziksel ve zihinsel mesafeleri algılamaya çalışarak, ilişkileri, gördükleri ve özledikleri arasında yeni bağlar kuruyor ve bu mesafeleri resim ile kapatmanın yollarını arıyor. Sergi, sanatçının kendisinden, çevresi ile kurduğu ilişkilerden, atölyesinden ve yaşamından izler taşırken, izleyiciyi kendi hayatlarındaki mesafe kavramını yeniden düşünmeye davet ediyor.



1985 yılında İstanbul'da doğan Ahu Akgün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünün ardından Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı bölümünde yüksek lisansını tamamladı.



2019 yılında “Altta Kalan-4” isimli işi 37. Akbank Günümüz sanatçıları ödüllü sergisinde birincilik ödülü almaya hak kazandı. Sanatçı, çalışmalarına ve yaşamına İstanbul'da devam ediyor.