Ahu ne demek? Ahu isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Ahu ne demek? Ahu isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Ahu'dur. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Ahu ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Ahu isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Ahu’dur. ‘Ahu ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AHU’NUN İSİM ANLAMI

Ahu ismi Farsça kökenlidir ve ceylan, karaca, güzel, ince, zarif kadın, parlak, güzel bakışlı, güzellerin gözü anlamındadır.