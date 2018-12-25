Ahu Yağtu ilk kez tiyatro sahnesinde

Pelin Akil'in ikiz bebeklerinin doğumuna az kaldığı için ekipten ayrılmasıyla birlikte Ahu Yağtu, Closer oyununa dahil oldu. Yağtu, ilk kez tiyatro sahnesine çıkacak...

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Closer'ın sevilen oyuncusu Pelin Akil, ikiz bebek beklemesi sebebiyle ocak ayında sahnelere ara veriyor. Oyuna Akil yerine Ahu Yağtu katıldı. Yağtu, 17 – 18 Ocak tarihlerinde Profilo Büyük Salon'da Closer ile ilk kez seyirci karşısına ilk kez çıkacak.

Patrick Marber’in bir tesadüf eseri yolları birbirleriyle kesişen dört kentli insanın ilişkilerine dair yazdığı Closer, 1997 yılındaki prömiyerinden bu yana yazarın en ilgi gören oyunlarından biri oldu. 2004 yılında başrollerinde Julia Roberts, Clive Owen, Jude Law ve Natalie Portman’ın yer aldığı aynı adlı filmle Mike Nichols yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı.

Oyunun çevirisini Can Utku yaptı, yönetmenliğini ise Cengiz Bozkurt üslendi. Oyunda ayrıca Cansel Elçin, Serhan Onat ve Zeynep Tuğçe Bayat da yer alıyor.