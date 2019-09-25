Ahura Ritim Topluluğu köy okulları için sahnede

Ahura Ritim Topluluğu, 27 Eylül Cuma akşamı Müzik Köyü Dostları’nın köy okullarına destek amaçlı düzenlediği ve birçok sanatçının katılacağı etkinliğe konuk olacak.

Ahura Ritim Topluluğu’nun kendi organizasyonu olan ve Renkler Kültür Sanat Evi katkılarıyla gerçekleştirilecek olan büyük konser 28 Eylül Cumartesi günü Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da gerçekleşecek.

Konsere konuk olarak katılacak opera sanatçısı Nuri Harun Ateş bir opera eserini, Ahura Ritim Topluluğu ile birlikte seslendirecek.