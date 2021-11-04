Aida seyircisiyle buluşacak

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkına şahitlik edecek.

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İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eser seyirciden büyük beğeni almaya devam ediyor.

Dekor ve kostümleri ile sanatseverlerin hafızalarında yer eden Aida operasında Ankara, Antalya, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri’nin dev kadrosu görev alıyor.

Şef Can Okan yönetiminde Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası; Feryal Türkoğlu’na Aida rolünde, Murat Karahan’a Radames rolünde, Ezgi Karakaya’ya Amneris, Eralp Kıyıcıy’a Amonasro ve Tuncay Kurtoğlu’na Ramfis rolünde eşlik ediyor.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay imzası taşırken, koro şefi Mahir Seyrek ve Paolo Villa, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ait.

Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçılarının da olduğu bu dev prodüksiyonda koreografi Sergei Terechenko’nun.

İtalyan besteci Verdi’nin en güzel operası olarak tarihe geçen Aida operası 7 Kasım ve 8 Kasım saat 20.00’de AKM Sahnesi’nde olacak. (DHA)

