Aigai’de kazı çalışmaları, ziyaretçi sayısını 15’e katladı

Manisa'da Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında binlerce eser ve ve antik yolların açığa çıkarılması ilgiyi artırdı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, 2004'te kazı çalışmaları başladığında kentin ortalama bin olan ziyaretçi sayısının günden güne artıp, son 1 yılda 15 bine yaklaştığını söyledi.

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Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesi sınırlarındaki tarihi 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti’nde devam eden kazılar, ziyaretçi ilgisini artırdı. Kazıların başladığı 2004’te ortalama bin olan ziyaretçi sayısı katlanarak arttı. Aigai Antik Kenti’nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, son 1 yılda kentin 15 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Doç. Dr. Sezgin, “Bulunduğu coğrafya ve doğası gereği çok yeşillik bir alan. İki tarafından dere akıyor. Bu açıdan gezmesi keyifli bir yer. Bu nedenle özellikle bahar aylarında ziyaretçi sayılarının da çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Kazılar 2004 yılında başladı ve giderek hızlanmaya başladı. İki temel vizyonumuz var. Biri bilimsel açıdan yaptığımız arkeolojik kazılar, diğeri kentin ziyaretçiler açısından gezinebilirliği üzerinde çalışıyoruz. 2004 yılından beridir üzerinde çalıştığımız ve antik yolların açığa çıkarılma çalışmalarımızın ziyaretçi sayısı üzerinde etkili olduğunu gördük” ifadesini kullandı.

MANİSA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE SERGİLENECEK

Doç. Dr. Sezgin, antik kentten çıkarılan eserlerin, yapımı süren ve kısa zamanda açılması planlanan Manisa Arkeoloji Müzesi’nde sergileneceğini belirtip, “Elimizde çok sayıda eser var. Yeni yapılmakta olan Manisa Arkeoloji Müzesi’nde Aigai için iki adet özel tasarlanmış salon olacak. Birinde Aigai meclis heykelleri sergilenecek, ikinci salonda ise diğer eserler” dedi.

“İLK DEFA GÖRDÜM, ÇOK SEVDİM”

İzmir Aliağa’dan antik kenti ziyarete giden Abdullah Yerli isimli vatandaş, “Aigai’yi ilk defa gördüm. Çok sevdim” diye konuştu.

Alican Türker isimli vatandaş ise “Yıllardır burayı duyuyorduk ama gezmek bugüne nasip oldu. Herkesin görmesi gereken güzel bir yer” dedi. (DHA)