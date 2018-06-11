Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Aile Arasında’ nostalji keyfi
‘Aile Arasında’ nostalji keyfi
Geçmiş dönemin nostalji sinema keyfi, yeniden çeşitli yerlerde canlanmaya başladı. Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in yazıp, oynadığı 'Aile Arasında' adlı sinema filmi Kartal Belediyesi'nin Ramazan dolayısıyla düzenlediği 'Nostaljik Sinema Günleri' kapsamında izleyiciyle buluştu.
Kültür Sanat 11 Haziran 2018 - 14:29

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema günleri Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda oluşturulan Açık Hava Sineması’nda devam ediyor. Vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır, çekirdek ve gazoz da ikram edilen etkinlikte son olarak ‘Aile Arası’nda filmi gösterildi.

Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı ve Demet Evgar, Engin Günaydın, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu Ayta Sözeri’nin rol aldığı film, izleyiciler tarafında oldukça beğenildi.

İLGİLİ HABER'Aile Arasında' filmiyle gündeme gelen Ayta Sözeri, Demet Evgar ile çalışmak istiyor

DHA

Etiketler