Aile yadigarı eşyalarla evini müzeye çevirdi

Evli ve bir çocuk annesi Güllü Aydın, 10 yıl önce anne ve babası, kayınvalidesi ile kayınpederi öldükten sonra onlara olan özlemini gidermek için bir müze açmaya karar verdi. Güllü Aydın, köy merkezinde bulunan iki katlı evinin deposunda ve sandıkların içinde saklanmış olan aile yadigarı eşyaları sergilemek için harekete geçti. Aydın, 5 yıl önce köydeki evlerinde bulunan ve geçmişi 200 yıllık olan aile büyüklerine ait kıyafetler, iplik çıkrığı, pekmez olukları, düvenler, mutfak eşyaları, fotoğraf makineleri gibi günlük yaşamda kullanılan bine yakın eşyayı bir araya getirdi. Güllü Aydın, evinin altında bulunan 80 metrekarelik depoyu düzenleyerek, “Hacı Güllü Ana Yöresel Sergi Evi’ni açtı. Güllü Aydın’ın açtığı sergi evi, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki köyüne gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sergi evine gelenler geçmiş dönemin geleneksel yaşamıyla ilgili fikir sahibi oluyor.

(DHA)