Aileler için yol gösterici bir kitap

Cinius Yayınları'ndan çıkan kitap, raflardaki yerini aldı. Oğlunu yurt dışına gönderdiği andan itibaren yaşadıklarını kaleme alan Şahin, “Allah kavuştursun” telefonlarının bitmediği ve kendisinin de tek istediğinin bu olduğunu söylüyor.



Kitabı yazar olarak değil 14 yaşındaki oğlunu tek başına Kanada’ya gönderen bir anne olarak kaleme aldığını ifade eden yazar Ayşegül Banu Şahin, kitabın lise ya da üniversite eğitimi için evlatlarını Kanada’ya göndermeyi düşünen anne ve babalara yol gösteren bir kitap olacağına inandığını vurguladı.

Şahin, Vancouver’ı merak edenler için de bir nebze olsun kendi deneyim ve görüşlerine yer verdiğini belirtti. Şahin, kitabın sadece kendisi ile oğlunun yaşadığı deneyimlerden ibaret olduğunu da vurguladı.