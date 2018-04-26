Aivozovsky’nin eseri Ay Işığında İstanbul müzayedede satılacak

St. Petersburg Ermitaj Müzesi’nden ve ünlü Aivozovsky eksperi Gianni Caffiero tarafından verilmiş sertifikası bulunan eser 450-900 bin TL aralığında bir fiyatla satışa sunulacak.

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Klasik sanat eserlerinden oluşan 49. Beyaz Müzayede Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Klasik Resim Sanatı'nın önemli temsilcilerinin görkemli tablolarından derlenmiş değerli bir koleksiyonla sanatseverlerin karşısında olacak. Satışa sunulan eserler arasında Halil Paşa'nın ‘Haliç'te Yelkenliler’, Hoca Ali Rıza'nın ‘Sapanca’, Nazmi Ziya'nın ‘Kandilli Sırtlarından’, ‘Hamidiye Sebili’ ve ‘Büyükada'da Ağaçlar’; İbrahim Çallı'nın ‘Ada'da Bahçede Sohbet’; Hikmet Onat'ın ‘Büyükdere’ ve ‘Boğaz Sırtlarından’; Şevket Dağ'ın ‘Cami İçi’; Sami Yetik'in ‘Kadifekale’ ve Mahmut Cuda'nın ‘Kavun ve Mavi Kase'de Meyveler’ isimli yapıtları yer alacak.

Dünya müzelerinde ve prestijli koleksiyonlarda eserleri yer alan Alman natürmort ressamı Emilie Preyer'in eşine az rastlanacak boyutta bir başyapıtı 6 Mayıs'ta Beyaz Müzayede'de görücüye çıkan müzelik eserler arasında bulunuyor.

Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek olan 49. Beyaz Müzayede ise 6 Mayıs Pazar günü saat 14:00'te SwissOtel'de gerçekleştirilecek.