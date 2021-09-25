Aizanoi yeniden doğuyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’ni tüm dünyayla buluşturacak çalışmalarda ilk adım atıldı. 'Antik Dünyanın İlkler Kenti Aizanoi Yeniden Doğuyor' projesiyle Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı aydınlatılacak; tarihi dokuya uygun yürüyüş yolları, wi-fi sistemi ve yenilenmiş elektrik altyapısıyla Aizanoi daha fazla turist çekecek.

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Kütahya Valiliği öncülüğünde hazırlanan 5 milyon TL bütçeli ‘Antik Dünyanın İlkler Kenti Aizanoi Yeniden Doğuyor’ projesinin açılış töreni Kütahya Valisi Ali Çelik ile paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Vali Ali Çelik, Aizanoi Antik Kenti’nin görkemli ve ihtişamlı yapılarını, farklı kültürel değerlerini tüm dünyayla buluşturacak çalışmalarda ilk adımın atılmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

Aizanoi Antik Kenti’ni diğer antik kentlerden farklı ve özel kılan değerlerine dikkat çeken Vali Ali Çelik, “En temel husus burada yaşamın hiç sona ermemiş olması. Aizanoi; Roma’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Germiyanoğulları’na, Osmanlı’dan Cumhuriyetimize kadar farklı kültürel değerleri bir arada görme şansı sunuyor. Bu kültürel birlikteliğin oluşturduğu sinerjiyle sunumunun gerçekleştirilmesi apayrı bir farklılık ve farkındalık oluşturacak. Zeus Tapınağı’nın ambiyansıyla farklı kültürel değerlerin iç içe geçmişliği bize büyük bir umut ve güç veriyor. Hep birlikte yapacağımız projelerle bugünü iyi planlayıp yarına bu kültürel zenginliğin iyi anlatmak, sahiplenme duygusunu büyütmek bütün paydaşların en temel sorumluluğu. Destekleriniz için teşekkür ederim” dedi.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan, dünyanın ilk borsası ve en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti’nin bilinirliğini artırarak daha fazla turist çekmek için hazırlanan proje Kütahya İl Özel İdaresi, Çavdarhisar Kaymakamlığı, Zafer Kalkınma Ajansı, Çavdarhisar Belediyesi, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., Telekom ile Türkiye Seyahat İşletmecileri Birliği (TÜRSAB) destekleriyle hayata geçirilecek. (İHA)