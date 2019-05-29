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Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan çocuklar için sahnede
Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan çocuklar için sahnede
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 12 Haziran Çarşamba gecesi Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan’ın sahne alacağı ve Cem Davran ile Ezgi Mola’nın sunacakları ‘Bir Haziran Gecesi Rüyası’ konsere imza atacak.
Kültür Sanat 29 Mayıs 2019 - 15:51

Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, çocuklar için bir konsere imza atacak. Nice Bogdanovich’in organizasyonunu yaptığı konser ile 4 bin 500 çocuğa eğitim desteği sağlanacak.

Volkswagen Arena’da düzenlenecek gecede Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan sahne alacak.  Töreni ise Ezgi Mola ve Cem Davran sunacak.

‘Bir Haziran Gecesi Rüyası' 12 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

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